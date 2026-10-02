«Спартак» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 2 октября, в Москве проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Металлургом». Встреча идёт на стадионе «Мегаспорт» и началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В текущем регулярном сезоне «Спартак» с 11 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» занимает первое место в таблице Востока с 17 очками.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги с