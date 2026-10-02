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Спартак — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Спартак» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 2 октября, в Москве проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Металлургом». Встреча идёт на стадионе «Мегаспорт» и началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис – 12:05 (5x5)     0:2 Коротков (Коробкин, Сиряцкий) – 34:31 (5x5)    

В текущем регулярном сезоне «Спартак» с 11 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» занимает первое место в таблице Востока с 17 очками.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги с