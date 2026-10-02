Расписание матчей НХЛ в ночь с 2 на 3 октября 2026 года

В ночь с 2 на 3 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. В игровой день будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 3 октября 2026 года (время московское):

1:30. «Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

2:00. «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз»;

3:00. «Виннипег Джетс» – «Бостон Брюинз»;

4:00. «Даллас Старз» – «Сент-Луис Блюз»;

5:00. «Вегас Голден Найтс» – «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.