Расписание матчей НХЛ в ночь с 2 на 3 октября 2026 года
В ночь с 2 на 3 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. В игровой день будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей НХЛ на 3 октября 2026 года (время московское):
1:30. «Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;
2:00. «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз»;
3:00. «Виннипег Джетс» – «Бостон Брюинз»;
4:00. «Даллас Старз» – «Сент-Луис Блюз»;
5:00. «Вегас Голден Найтс» – «Анахайм Дакс».
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.