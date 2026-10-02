Макдэвид повторил рекорд Гретцки и Драйзайтля в «Эдмонтоне» по передачам на старте сезона

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в первых двух встречах нового сезона с «Ванкувер Кэнакс» отдал пять результативных передач.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки и Леона Драйзайтля в «Эдмонтоне» по количеству передач в первых двух матчах нового сезона НХЛ.

Напомним, «Эдмонтон» в первой игре сезона с «Ванкувером» проиграл в овертайме со счётом 5:6. Сегодня, 2 октября, «нефтяники» одержали победу со счётом 9:7.