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Макдэвид повторил рекорд Гретцки и Драйзайтля в «Эдмонтоне» по передачам на старте сезона

Макдэвид повторил рекорд Гретцки и Драйзайтля в «Эдмонтоне» по передачам на старте сезона
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Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в первых двух встречах нового сезона с «Ванкувер Кэнакс» отдал пять результативных передач.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки и Леона Драйзайтля в «Эдмонтоне» по количеству передач в первых двух матчах нового сезона НХЛ.

Напомним, «Эдмонтон» в первой игре сезона с «Ванкувером» проиграл в овертайме со счётом 5:6. Сегодня, 2 октября, «нефтяники» одержали победу со счётом 9:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 октября 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 9
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Капанен, Макдэвид)