Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин с голом в ворота «Тампы» — первая звезда дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку звёзд игрового дня.

Первой звездой признан российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, поразивший пустые ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) в концовке матча. Голкипер также отразил 24 из 25 бросков.

Вторая звезда – капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 5 (1+4) очками в матче с «Ванкувер Кэнакс» (9:7).

Третьей звездой признан форвард «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Нис с 3 (2+1) очками в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:3). Американец впервые сыграл за «Блю Джекетс» после обмена из «Торонто Мэйпл Лифс».

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