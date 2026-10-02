Немец Франц Райндль избран президентом ИИХФ

Немец Франц Райндль избран 15-м президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голосование проходило в два тура. В первом туре чех Петр Бржиза получил 48 голосов (41,03%), Райндль — 36 (30,77%), а Айваз Оморканов — 33 (28,21%). Поскольку ни один кандидат не набрал более 50%, имя Оморканова было исключено из списка и был проведён второй тур. Во втором туре Райндль получил 60 голосов (51,28%), а Бржиза — 57 (48,72%).

В 2014 году Райндль был назначен президентом Немецкой федерации хоккея, он занимал эту должность в течение восьми лет. Помимо этого, он с 2016 года является членом Совета ИИХФ, занимая пост председателя нескольких комитетов в течение последнего десятилетия.

Срок полномочий нового президента и совета истечёт в октябре 2030 года.