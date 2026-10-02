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Главный тренер «Вашингтона» Карбери поделился ожиданиями от игры Овечкина в новом сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Карбери поделился ожиданиями от игры Овечкина в новом сезоне
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от игры российского капитана клуба Александра Овечкина в новом сезоне.

«Я ожидаю, что Ови будет Ови. Но я также понимаю, на каком этапе карьеры он сейчас находится, и моя задача — помочь ему, будь то распределение игрового времени, минут в большинстве, всё такое, особенно в начале сезона, потому что он не участвовал в предсезонных матчах.

«Я думаю, что он довольно быстро наберёт форму и выйдет на свой игровой уровень, и мы будем просто следить за этим. Он будет носиться по льду, полный энергии, и вести команду за собой», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

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