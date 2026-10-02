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Владислав Третьяк оценил назначение Франца Райндля на пост президента ИИХФ

Владислав Третьяк оценил назначение Франца Райндля на пост президента ИИХФ
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение немца Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Заслуженный человек, баллотировался на президентские выборы пять лет назад, известный в прошлом игрок. Поздравляем его с избранием, он долго к этому стремился. Желаем ему успеха», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В 2014 году Райндль был назначен президентом Немецкой федерации хоккея, он занимал эту должность в течение восьми лет. Помимо этого, он с 2016 года является членом Совета ИИХФ, занимая пост председателя нескольких комитетов в течение последнего десятилетия.

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