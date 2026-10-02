Владислав Третьяк оценил назначение Франца Райндля на пост президента ИИХФ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение немца Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).
«Заслуженный человек, баллотировался на президентские выборы пять лет назад, известный в прошлом игрок. Поздравляем его с избранием, он долго к этому стремился. Желаем ему успеха», — приводит слова Третьяка ТАСС.
В 2014 году Райндль был назначен президентом Немецкой федерации хоккея, он занимал эту должность в течение восьми лет. Помимо этого, он с 2016 года является членом Совета ИИХФ, занимая пост председателя нескольких комитетов в течение последнего десятилетия.