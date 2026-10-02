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Франца Райндля на выборах президента ИИХФ поддержали представители России и Швеции

Франца Райндля на выборах президента ИИХФ поддержали представители России и Швеции
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Во время выборов президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия, Беларусь и страны второго и третьего дивизионов чемпионата мира поддержали Франца Райндля. Об этом сообщает чешский журналист Роберт Заруба на своей странице в социальной сети Х.

Журналист заявил, что большинство представителей европейских федераций, в том числе скандинавских стран, во втором туре поддерживали чеха Петра Бржизу. Однако Швеция отошла от этой позиции и проголосовала за Райндля.

До выборов Роберт Заруба отмечал, что избрание Франца Райндля может быть связано с возвращением россиян на мировые турниры.

Срок полномочий нового президента истечёт в октябре 2030 года.

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