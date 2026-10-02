«Сибирь» расторгла контракт с Евгением Кузнецовым по соглашению сторон

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по соглашению сторон.

«Евгений Кузнецов обратился в «Сибирь» с просьбой для расторжения контракта по семейным обстоятельствам. Клуб пошёл навстречу», — приводит слова агента игрока Шуми Бабаева ТАСС.

В текущем регулярном сезоне 34-летний форвард провёл за новосибирский клуб восемь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с 12 минутами штрафа.

Сезон-2025/2026 34-летний Кузнецов начинал в «Металлурге», а по ходу регулярного чемпионата перешёл в «Салават Юлаев». С учётом плей-офф он провёл 41 матч и набрал 29 (8+21) очков.

С 2014 по 2024 год Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м, и «Каролину Харрикейнз». В июле 2024 года нападающий вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА.