«Сибирь» объявила о расторжении контракта с Евгением Кузнецовым

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Евгений пополнил состав «Сибири» в августе 2026 года, провёл за нашу команду восемь матчей в сезоне-2026/2027, забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Благодарим Евгения за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

Сезон-2025/2026 34-летний Кузнецов начинал в «Металлурге», а по ходу регулярного чемпионата перешёл в «Салават Юлаев». С учётом плей-офф он провёл 41 матч и набрал 29 (8+21) очков.

С 2014 по 2024 год Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м, и «Каролину Харрикейнз». В июле 2024 года нападающий вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА.