В «Сибири» объяснили расторжение контракта с нападающим Евгением Кузнецовым

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из новосибирского клуба.

«У нас с Евгением состоялся мужской профессиональный диалог, в котором мы пришли к мнению, что лучше расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Он не совсем сразу к нам присоединился, в первых играх набирал очки. Но на стабильности игры могло сказаться его физическое состояние, однако проблема заключалась скорее не в тренировочном процессе, а в семейных обстоятельствах Евгения, из-за которых он не мог на 100% выполнять требования на тренировках и играх.

Он понимает, в какой ситуации находится команда, понимает, что на него рассчитывают как на лидера, но сейчас он не может сыграть на свой максимум и оправдать наши ожидания. Поговорили с ним и решили, что лучше расторгнуть контракт и искать ему замену», — цитирует Крутохвостова пресс-служба «Сибири».