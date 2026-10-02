Евгений Кузнецов после возвращения из НХЛ сменил четыре клуба в КХЛ за три сезона

Нападающий Евгений Кузнецов после возвращения из Национальной хоккейной лиги сменил четыре клуба в КХЛ за три сезона.

В сезоне-2024/2025 форвард выступал за СКА, где в 39 матчах записал на свой счёт 37 (12+25) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в шести играх.

Сезон-2025/2026 Кузнецов провёл за «Металлург», где в 15 играх набрал 9 (1+8) очков, и за «Салават Юлаев», в котором записал на свой счёт 18 (6+12) баллов в 19 встречах. В Кубке Гагарина — 2026 он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в семи матчах.

В текущем регулярном сезоне 34-летний форвард провёл за «Сибирь» восемь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с 12 минутами штрафа.

С 2014 по 2024 год Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.