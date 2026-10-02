Мама Евгения Кузнецова заявила, что у нападающего в тяжёлом состоянии отец

Мама нападающего Евгения Кузнецова Лариса Кузнецова в социальной сети заявила, что у форварда в тяжёлом состоянии отец.

Фото: Страница «Сибири» в социальной сети

Напомним, сегодня, 2 октября, Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон.

В текущем регулярном сезоне 34-летний форвард провёл за новосибирский клуб восемь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с 12 минутами штрафа.

С 2014 по 2024 год Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м, и «Каролину Харрикейнз». В июле 2024 года нападающий вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА.