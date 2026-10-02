Никита Гусев подписал с «Сочи» контракт на один сезон

Нападающий Никита Гусев подписал с «Сочи» контракт на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Предыдущие три сезона Гусев провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Гусев всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл 787 матчей и набрал 748 очков — забросил 270 шайб и отдал 478 результативных передач.

Ранее «Чемпионат» рассказывал, что зарплата хоккеиста составит 70 млн рублей. В контракте предусмотрены бонусы в размере 10 млн рублей.