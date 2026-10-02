Крикунов о Гусеве в «Сочи»: рядом с ним будут расти партнёры, кто-то перезагрузит карьеру

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал подписание контракта ХК «Сочи» с форвардом Никитой Гусевым.

«Никита — одна из звёзд нынешней КХЛ. Бесспорно, это очень серьёзное усиление для самой южной команды лиги. Уверен, что в «Сочи» создадут очень мощное первое звено, которое будет проводить много игрового времени как в равных составах, так и при игре в большинстве.

Рядом с таким мастером будут расти и партнёры, кто-то сможет перезагрузить свою карьеру, кто-то получит бесценный опыт игры с одним из лучших форвардов нынешнего хоккея.

Не стоит забывать о том, что Никита олимпийский чемпион и именно он внёс огромный вклад в успех нашей сборной в Пхёнчхане в 2018 году. Очень важно правильно использовать Никиту и не думать, что он один всех обыграет», — сказал Крикунов «Чемпионату».