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Крикунов о Гусеве в «Сочи»: рядом с ним будут расти партнёры, кто-то перезагрузит карьеру

Крикунов о Гусеве в «Сочи»: рядом с ним будут расти партнёры, кто-то перезагрузит карьеру
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал подписание контракта ХК «Сочи» с форвардом Никитой Гусевым.

«Никита — одна из звёзд нынешней КХЛ. Бесспорно, это очень серьёзное усиление для самой южной команды лиги. Уверен, что в «Сочи» создадут очень мощное первое звено, которое будет проводить много игрового времени как в равных составах, так и при игре в большинстве.

Рядом с таким мастером будут расти и партнёры, кто-то сможет перезагрузить свою карьеру, кто-то получит бесценный опыт игры с одним из лучших форвардов нынешнего хоккея.

Не стоит забывать о том, что Никита олимпийский чемпион и именно он внёс огромный вклад в успех нашей сборной в Пхёнчхане в 2018 году. Очень важно правильно использовать Никиту и не думать, что он один всех обыграет», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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