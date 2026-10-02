15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У него большая мотивация». Генеральный менеджер «Сочи» — о контракте с Никитой Гусевым

«У него большая мотивация». Генеральный менеджер «Сочи» — о контракте с Никитой Гусевым
Комментарии

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев прокомментировал подписание контракта с нападающим Никитой Гусевым.

«Никита Гусев – мастер мирового масштаба, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина. Это один из лучших игроков за всю историю лиги. Хорошо, что мы с Никитой нашли точки соприкосновения. У него большая мотивация. Он сам понимает, что едет не только помогать с точки зрения результата, но и развивать хоккей в Сочи. Тысячи местных мальчишек будут равняться на Никиту и начнут заниматься хоккеем.

Это усиление, которое нам было необходимо. Благодаря Гусеву мы планируем наладить игру команды в атаке и большинстве, так как в этом компоненте Никита – один из лучших в лиге. Переход нападающего а в хоккейный клуб «Сочи» – это важный импульс для развития хоккея в Краснодарском крае и для популяризации команды», — цитирует Бабинцева пресс-служба «Сочи».

Материалы по теме
Официально
Никита Гусев подписал с «Сочи» контракт на один сезон