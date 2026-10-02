Быков: Гусев способен стать лидером «Сочи» и решать большие задачи

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переходе российского нападающего Никиты Гусева в «Сочи» и оценил его возможную роль в новой команде.

«Команда «Сочи» приобрела опытного специалиста, игрока, способного решать большие задачи, поставленные перед ним руководством команды, и стать её лидером. Такие игроки, как Никита, готовы привнести динамизм в игру и объединить хоккеистов своим примером самоотдачи и борьбы за победу в каждом отрезке, периоде и матче в целом. Желаю Никите удачи и добиться успеха в новом коллективе!» — приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, соглашение Гусева и «Сочи» рассчитано до конца сезона-2026/2027.