Сегодня, 2 октября, стало известно, что нападающий Никита Гусев подписал с «Сочи» контракт до конца сезона-2026/2027.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Что ждёт Никиту Гусева в ХК «Сочи»?»

Предыдущие три сезона Гусев провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Гусев всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл 787 матчей и набрал 748 очков — забросил 270 шайб и отдал 478 результативных передач.