Гендиректора Федерации хоккея России Курбатова не избрали в совет ИИХФ

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов не был избран в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) по итогам выборов. Об этом сообщает на сайте ИИХФ.

Выборы в совет прошли в рамках полугодового конгресса ИИХФ на испанском острове Тенерифе. В предыдущем совете Россию представлял специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Отметим, что в совет ИИХФ был избран представитель Беларуси Сергей Гончаров, который ранее снял свою кандидатуру на выборах президента организации.

В состав совета ИИХФ, помимо президента, первого вице-президента и трёх региональных вице-президентов, входят 10 членов, включая трёх женщин.