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КХЛ представила символические сборные звёзд и новичков в сентябре

КХЛ представила символические сборные звёзд и новичков в сентябре
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Континентальная хоккейная лига представила символические сборные звёзд и новичков первого месяца сезона-2026/2027.

Команда звёзд:
Семён Вязовой («Салават Юлаев»);
Джейк Масси («Барыс») – Егор Замула (ЦСКА);
Андрей Белозёров («Нефтехимик») – Кирилл Семёнов («Ак Барс») – Джастин Бэйли («Барыс»).

Фото: КХЛ

Команда новичков:
Пётр Андреянов (ХК «Сочи»);
Никита Щербаков («Салават Юлаев») – Дамир Бритиков («Барыс»);
Илья Котляров («Спартак») – Максим Загребин («Салават Юлаев») – Егор Соловьёв («Шанхайские Драконы»).

Фото: КХЛ

Ранее Континентальная хоккейная лига представила статистические данные по посещаемости матчей в сентябре 2026 года. Средняя посещаемость встреч КХЛ в сентябре составила 7948 зрителей.

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