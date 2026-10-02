15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Никиты Гусева отреагировал на подписание игроком контракта с ХК «Сочи»

Агент Никиты Гусева отреагировал на подписание игроком контракта с ХК «Сочи»
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего ХК «Сочи» Никиты Гусева, отреагировал на подписание игроком контракта с южанами.

«Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что Никита усилит атакующую линию ХК «Сочи». Кроме того, это ещё и интересная маркетинговая история. То, что нам предложили контракт в ХК «Сочи», является дальновидным решением в плане развития и популяризации хоккея на юге нашей страны», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Предыдущие три сезона Гусев провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Материалы по теме
Официально
Никита Гусев подписал с «Сочи» контракт на один сезон