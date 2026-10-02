Агент Никиты Гусева отреагировал на подписание игроком контракта с ХК «Сочи»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего ХК «Сочи» Никиты Гусева, отреагировал на подписание игроком контракта с южанами.

«Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что Никита усилит атакующую линию ХК «Сочи». Кроме того, это ещё и интересная маркетинговая история. То, что нам предложили контракт в ХК «Сочи», является дальновидным решением в плане развития и популяризации хоккея на юге нашей страны», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Предыдущие три сезона Гусев провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.