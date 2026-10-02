«Стало проще». Нападающий «Ванкувера» Сафонов — об отправке в АХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Сафонов прокомментировал свой перевод в АХЛ. 25-летний форвард начнёт сезон в «Эбботсфорде».

«На прошлой неделе сыграл в выставочном матче с «Калгари», прилетел домой и увидел письмо из клуба. Там написано: «Завтра собрание». Мне сразу всё стало понятно. После таких собраний в первой команде никто не оставался, ха-ха.

Здесь такая система, что перед отправкой в АХЛ или юниорскую лигу с тобой встречается менеджер, делится впечатлениями и сообщает о решении. Мне объяснили, в чём нужно добавлять, и сказали: «Езжай, работай, шанс на НХЛ есть».

Знаете, после этого наконец-то получилось спокойно относиться к происходящему. Прежде эта неопределённость немного давила. Хотелось с первого раза попасть в НХЛ, какое-то эго лезло. Ведь я же в КХЛ что-то значил, поэтому должен по-любому сразу попасть в основной состав. А когда спустили в АХЛ, стало проще. Можно играть и получать удовольствие от хоккея. Я и в фарм-клубе получу новый опыт, мне и здесь есть чему поучиться.

Буду честно делать свою работу, а дальше не всё зависит только от меня. Я уже говорил, что для игры в ВХЛ и КХЛ должно многое сойтись. То же самое и здесь. Чтобы попасть в НХЛ, должно всё сложиться, где-то нужно поймать удачу за хвост, а закрепиться – ещё сложнее», – приводит слова Сафонова Sports.ru.