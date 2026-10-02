Алексей Сопин: грустно смотреть на такой хоккей «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал результаты омского клуба на старте регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

«От лица всего руководства скажу, что мы недовольны результатом, содержанием игры. Есть не только травмы, но и другие причины. Мы ждём большего от других хоккеистов, кто-то должен взять на себя бремя лидерства, повести за собой. Не работает у нас сейчас большинство и меньшинство, мало забиваем. Никакой удовлетворённости, отговорки мы не принимаем, никакой спаситель не придёт и не спасёт. Нужно улучшать игру, её качество, планомерно работаем над этим с тренерским штабом.

Возможны ли резкие шаги? Где-то это витает рядом, посмотрим сегодняшний матч, что будет в ближайшее время. Я не исключаю, что придётся встряхивать и штаб, и команду. Грустно смотреть на такой хоккей», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.