Плющев: назначение Райндля президентом ИИХФ для России ничего не изменит

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал избрание немца Франца Райндля новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Я думаю, принципиально для нас это ничего не изменит. Потому что он ставленник тех федераций, которые крайне негативно к нам относятся. Поэтому говорить о том, что что-то может измениться, не стоит. Европа вся скрежещет зубами в отношении нас. И хоккей является для них одним из способов, грубо говоря, сведения счётов с нами.

Все решения, насколько я знаю, Международная федерация принимает на общей конференции. Посмотреть на тех субъектов, которые там будут голосовать, — станет сразу ясно, что шансов у нас особенно нет», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Райндль входит в совет ИИХФ с 2016 года, а с 2014-го по 2022-й возглавлял Федерацию хоккея Германии. С сентября 2021 года по октябрь 2026-го ИИХФ возглавлял француз Люк Тардиф.