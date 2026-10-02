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Сопин — о капитанстве Окулова: приводил Буше пример Гусева. Но пока так, как есть

Сопин — о капитанстве Окулова: приводил Буше пример Гусева. Но пока так, как есть
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос о капитанстве нападающего Константина Окулова и заявил, что приводил в пример главному тренеру команды Ги Буше форварда Никиту Гусева.

«Капитанство Окулова? Тяжёлый момент. Я приводил Ги в пример Никиту Гусева, была похожая ситуация в московском «Динамо», когда он сдал, получив нашивку. Но пока что есть, то есть, пока Костя капитан. Не знаю, есть ли связь между нашивкой и его такой игрой в этом сезоне. Надеюсь, что Дамир [Шарипзянов] вернётся во вторник к капитанству — и мы посмотрим, давила ли на Окулова эта литера», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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