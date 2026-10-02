Сопин заявил, что капитан «Авангарда» Шарипзянов сыграет в выездной серии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что защитник и капитан омской команды Дамир Шарипзянов примет участие в выездной серии. Напомним, игрок обороны пропустил начало сезона регулярного чемпионата Фонбет КХЛ из-за травмы.

«В играх на выезде мы увидим Шарипзянова и Чистякова, надеюсь, что уже в Екатеринбурге. Следующий — Максим Лажуа, он уже катается», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Выездная серия «Авангарда» начнётся в Екатеринбурге матчем с «Автомобилистом» 6 октября. Далее «ястребы» сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком» (8 октября) и астанинским «Барысом» (10 октября).