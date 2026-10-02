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«Риск рецидива минимален». Сопин — о подписании Пакетта, не игравшего почти год

«Риск рецидива минимален». Сопин — о подписании Пакетта, не игравшего почти год
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о подписании нападающего Седрика Пакетта, который не играл почти год из-за травмы.

«Не слышал, что Пакетт был близок к завершению карьеры в прошлом сезоне. Вероятно, был неправильно поставлен первичный диагноз. Мы проконсультировались со многими докторами и поняли, что его травма позволяет вернуться даже в такой вид спорта, как борьба, а для хоккея риск рецидива минимален.

Седи — боец, он крутой хоккеист и человек, я это знаю по совместной работе в «Динамо». Он играл в плей-офф с переломом ноги, редкий иностранец на это пойдёт», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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