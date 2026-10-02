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Новичок «Авангарда» Пакетт рассказал, сколько времени ему нужно на полное восстановление

Новичок «Авангарда» Пакетт рассказал, сколько времени ему нужно на полное восстановление
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Новичок «Авангарда» нападающий Седрик Пакетт ответил, сколько времени ему нужно на полное восстановление.

«Пока на 100% я не готов, но намного лучше, чем в прошлом году, себя чувствую, никакой боли не ощущаю. Думаю, пару недель мне понадобится, спина совсем не болит, и думаю, что я двигаюсь в верном направлении», — передаёт слова Пакетта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, у 33-летнего канадца была тяжёлая травма спины, из-за которой он пропустил бо́льшую часть предыдущего сезона. Хоккеист перенёс лечение и операцию.

Ранее Пакетт в КХЛ выступал за минское и московское «Динамо». Всего на его счету 227 матчей в лиге и 125 (67+58) очков.

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