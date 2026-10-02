Седрик Пакетт высказался об ожиданиях от сезона в «Авангарде»

Новичок «Авангарда» нападающий Седрик Пакетт поделился своими ожиданиями от сезона в омской команде.

«Перелёт прошёл хорошо, всё отлично. Первым шагом для меня было вернуться на лёд, я это сделал, и сейчас моя задача — войти в игровые кондиции, стать сильнее, и я двигаюсь в этом направлении. В Омске ещё не удалось осмотреться, я только вчера прилетел, но на выходных обязательно это сделаю.

Тут очень хороший коллектив, понимаю, что здесь все играют на высоких скоростях, в силовой манере, моя задача — помогать в этих компонентах. Я игрок, который заточен под плей-офф, надеюсь, что к весне наберу оптимальные кондиции», — передаёт слова Пакетта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.