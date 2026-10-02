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Нападающий «Барыса» Морелли прокомментировал старт сезона для своей команды

Нападающий «Барыса» Морелли прокомментировал старт сезона для своей команды
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Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли оценил старт сезона для астанинской команды. На данный момент «Барыс» занимает пятое место на Востоке с 10 очками после 10 игр.

– Если говорить о старте сезона для «Барыса» в целом: у вас были очень яркие игры на старте, но теперь пошли и поражения. Какое у вас осталось впечатление от сентября для «Барыса»?
– Я думаю, мы делаем кое-что правильно, в глобальном плане мы делаем правильные вещи. Мне нравится наш хоккей, та траектория, по которой мы движемся, рисунок игры. За этим приятно наблюдать, получаешь удовольствие от процесса.

Конечно, у нас есть несколько моментов, которые нужно исправить и над которыми надо продолжать работать, но в целом мы держимся вместе как команда, много работаем и выкладываемся в каждой игре. Нам просто нужно разобраться с деталями и исправить несколько важных аспектов, которые мы разберём с тренерским штабом.

Сейчас только сентябрь, времени для того, чтобы всё настроить, ещё достаточно. Мы идём уверенно и знаем, что это будет хороший сезон для нашей команды. Настрой у всех самый серьёзный, — сказал Морелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью с Мэйсоном Морелли можно прочитать на «Чемпионате»: