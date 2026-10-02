Нападающий «Барыса» Морелли: мы в хорошей физической форме, что и показываем на льду

Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли высказался о физической форме астанинской команды в первых матчах нового сезона Фонбет КХЛ.

– Что вы можете сказать о предсезонке для «Барыса»? Слышал мнение, что у «Барыса» было мало упражнений, команду специально не нагружали, поэтому у вас так много сил сейчас, такие скорости.

– Я не совсем соглашусь с вами, в том плане, что предсезонка у нас была хорошей. Мы все много работали, выкладывались, играли подготовительные матчи с хорошими командами. Возможно, кто-то считает, что у нас было не так много физических упражнений, но их было достаточно, ровно столько, сколько нужно. Мы в хорошей форме, отлично готовы, что и показываем на льду.

Сейчас мы просто стараемся улучшать свою игру и работать много каждый день, в хоккее в принципе важно каждый день делать шаг вперёд, и надеюсь построить в итоге свою игру такой, какой хотим её видеть.

– Какая цель у команды на этот сезон?

– В первую очередь, разумеется, выйти в плей-офф. Мы должны играть стабильнее, убирать ошибки. В КХЛ каждая игра важна, нельзя расслабляться. Надо находить способ выигрывать серию матчей. Мы начали здорово, сейчас важно не упустить этот ритм, свою игру, чувство победы, — сказал Морелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.