Фридман: Хьюз превзойдёт Макара по зарплате. Главный вопрос — где это произойдёт

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о будущем защитника «Миннесоты Уайлд» Куинна Хьюза. У игрока остался последний год действующего контракта.

«Мне очень интересно, как будут развиваться события. Сейчас самый высокооплачиваемый игрок НХЛ – Кейл Макар с $ 20,4 млн в год.

Думаю, Хьюз превзойдёт этот результат, но главный вопрос – произойдёт ли это в «Миннесоте» или где-то в другом месте», – приводит слова Фридмана NHL Rumour Report в социальной сети Х.

26-летний защитник был выбран «Ванкувер Кэнакс» в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2018 года. Всего в НХЛ он провёл 508 матчей, в которых набрал 486 (66+420) очков.