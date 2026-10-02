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Нападающий «Барыса» Морелли рассказал об особенностях системы игры Кравца

Нападающий «Барыса» Морелли рассказал об особенностях системы игры Кравца
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Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли ответил, в чём особенность системы игры главного тренера команды Михаила Кравца.

– Второй год подряд вы играете под руководством Михаила Кравца. Как вам тренерский штаб «Барыса»?
– Тренеры много работают с нами, объясняют различные детали. Мне нравится общение с ними, их видение хоккея. Они требуют от нас ответственного подхода в обороне и движения. Важно качественно играть без шайбы.
Сейчас наша команда выделяется яркой атакой, мы все рады, что у нас получается забивать много голов. Это привлекает болельщиков, и нам самим, хоккеистам, удовольствие играть ярко и результативно.

Но важно не забывать и про оборону, игру на возврате, без этого не будет побед, и голы станут бессмысленными. Мы стараемся выполнять установку и становиться лучше с каждым матчем. Матч с «Ак Барсом» показал как позитивные, так и негативные стороны нашего хоккея, нам будет о чём подумать, проанализировать, — сказал Морелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью с Мэйсоном Морелли можно прочитать на «Чемпионате»: