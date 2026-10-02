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Генменеджер «Вашингтона» заявил, что команда поддержит Овечкина на фоне критики

Генменеджер «Вашингтона» заявил, что команда поддержит Овечкина на фоне критики
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что команда поддержит российского нападающего Александра Овечкина, столкнувшегося с критикой. Ранее капитан «столичных» принял участие в ролике партии «Единая Россия», посвящённом выборам депутатов Госдумы.

«Я больше переживаю за самого Овечкина, чем за команду. Думаю, команда и игроки сосредоточены на текущих задачах и поддержат Александра. Знаете, Алекс — отличный партнёр по команде и замечательный человек. Он сделал очень многое для нашего города и местного сообщества. Трудно в полной мере понять то давление, которое он испытывает как россиянин, планирующий жить в России после завершения карьеры, и те решения, которые ему приходится принимать с учетом этого обстоятельства.

Я понимаю, почему люди недовольны. Но пока не окажешься на месте другого человека, трудно до конца понять причины его поступков. Было бы обидно, если бы ему пришлось столкнуться с волной критики в сезоне, когда мы снова увидим его игру в НХЛ — а это впечатляющее достижение для игрока его возраста и с его послужным списком. Так что я надеюсь, что эта ситуация не станет слишком сильным отвлекающим фактором — хотя бы ради него самого, ведь он прекрасный человек и отличный партнёр», — приводит слова Патрика The Athletic.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 станет для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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