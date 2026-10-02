Американский легионер «Барыса» Морелли рассказал о своей адаптации к КХЛ

Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли высказался о своей адаптации в Континентальной хоккейной лиге.

– Это уже ваш второй сезон в КХЛ, в «Барысе». Чувствуете внутри какую-то разницу с дебютом? Теперь лучше знаете лигу?

– Думаю, что есть немного определённых различий. В том плане, что сейчас уже знаешь все тонкости этой лиги и игры по эту сторону океана, знаешь судей и других игроков, кто в каком стиле играет, как действуют те или иные команды. Сейчас я уже знаю города, уже понимаю, куда мы едем, готовлюсь к поездкам и перелётам.

В сравнении с Северной Америкой здесь другие площадки, от этого и другой стиль игры. Больше игры в пас, креативных моментов. Чувствуется, что здесь много мастеровитых игроков, и нужно быстро принимать правильные решения.

Но я всё ещё стараюсь учиться, становиться лучше каждый день и продолжать много работать. В этом основной смысл спорта. Здорово, что у нас много приятных ребят в раздевалке, которые помогают нам адаптироваться, учат легионеров реалиям в КХЛ, — сказал Морелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.