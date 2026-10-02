Андрей Кузьменко вернулся в расположение «Питтсбурга» после смерти отца

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко вернулся в расположение команды и тренируется на льду. Об этом сообщает журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, форвард взял отпуск после смерти своего отца Александра, который погиб после нападения медведя в Тоджинском районе Тувы. Инцидент произошёл 22 сентября. Мужчину доставили санавиацией в республиканскую больницу, где он скончался. Похороны прошли 28 сентября. Ему было 62 года.

Отец Андрея Кузьменко – сам в прошлом хоккеист, который после завершения карьеры стал детским тренером, а в последние годы работал с хоккеистами индивидуально и тренировал любителей. До 12 лет Кузьменко-младший тренировался под руководством отца.