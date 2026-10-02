Американец из «Барыса» рассказал о попытках выучить русский и казахский языки

Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли ответил на вопрос о попытках выучить русский и казахский языки.

– Говоря об адаптации, возможно, вам удалось выучить несколько русских или казахских слов?

– Да, конечно. Стараюсь учить некоторые слова, которые помогают мне в быту. Пока ещё есть трудности, но надеюсь, что я смогу говорить с людьми в городе, в раздевалке, на родном языке ребят.

– Вы общаетесь с русскими и казахскими ребятами в раздевалке либо близко держите связь только с легионерами из Северной Америки?

– Нет, что вы, разумеется, мы общаемся со всеми. Стараемся учить выражения и способы, как можно общаться со всеми ребятами. Пытаемся учиться реалиям в Казахстане и России, местной культуре, привычкам. Это бывает трудно, но лично для меня полезно и интересно, — сказал Морелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.