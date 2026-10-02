Буше: спокойно развивать игроков — это не ситуация «Авангарда». Мы ставим высокие цели

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что спокойно развивать игроков — это не ситуация омского клуба. Специалист отметил, что команда всегда ставит высокие цели и хочет побеждать.

«Ребята, заменяющие наших лидеров, стараются, но не все соответствуют уровню игрока КХЛ. Конечно, мы спокойно развивали бы игроков, если бы у нас была такая команда. Но это не наша ситуация, мы всегда ставим высокие цели и хотим побеждать. Надеюсь, на каком-то этапе сезона увидим нашу команду целиком. Впереди у нас очень непростой выезд, однако есть проблески надежды, что мы увидим на нём некоторых ребят», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.