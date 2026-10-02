Ги Буше высказался о грядущем возвращении Шарипзянова в состав «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о грядущем возвращении капитана команды Дамира Шарипзянова в состав. Напомним, защитник пропустил старт сезона из-за травмы.

«Конечно, нагружать сразу Шарипзянова мы не будем. Надеюсь, все будут относиться к нему справедливо, и мы не можем ждать, что он будет сразу выглядеть, как в прошлом сезоне. На тренировках не наработать то, что нужно пройти в матчах. Но даже 50-процентный Шарипзянов — это лучше, чем многие другие игроки.

Дамир же пропустил предсезонку, ему нужно будет делать много повторений и нагонять, нагонять. Но он умный парень, грамотный, будет действовать где-то попроще. На бумаге он будет в составе, однако стоит справедливо распределять свои ожидания от него.

Уверен, что Шарипзянов вернётся на прежний уровень и покажет себя во всей красе. Он невероятный лидер нашей команды, где бы он ни находился. Якупов сегодня уже сделал разницу, а когда вернётся Шарипзянов, то мы станем ещё лучше. Я действительно предвкушаю возвращение Дамира, но нам нужно будет грамотно отнестись к этому событию», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.