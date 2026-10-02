Легионер «Барыса» из США рассказал о тёплых чувствах к российскому игроку «Ак Барса»

Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли назвал форварда «Ак Барса» Григория Денисенко своим хорошим другом и рассказал, что они постоянно поддерживают связь.

– Видел, как после матча вы тепло пообщались с Григорием Денисенко. Помните его по «Вегасу»?

– Верно, мы вместе играли в системе «Вегаса», в основной команде и фарм-клубе. Это была сильная команда, отлично провели вместе время. Периодически держим связь, общаемся, он мой хороший друг. Очень рад таким возможностям видеть давних приятелей, здорово, что спорт даёт мне такие возможности.

– Вы часто встречаете по ходу чемпионата кого-то из своих старых товарищей по различным лигам? Что чувствуете в этот момент?

– Во время матча мы соперники. Все мысли только об игре, победе своей команды, результате. Как говорят в России, на льду друзей нет. Но как только завершается матч, мы тепло обнимаемся, это приятные встречи.

Очень здорово, что возникает возможность увидеть старых друзей и пообщаться, просто увидеться с людьми, которых долгое время не видел. Партнёр по команде – это всегда друг и товарищ, даже один сезон, проведённый вместе, сильно сближает людей, поэтому для меня важно держать связь с бывшими сокомандниками. Вернее, бывших не бывает – если мы играли вместе, то связь между нами останется, — сказа