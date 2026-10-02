Якупов — о травмах в «Авангарде»: нервотрёпка. Всё идёт от усталости, от нервозности

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о большом количестве травм в составе омской команды в текущем сезоне Фонбет КХЛ.

«Много травм? Бывает такое. Плюс травмы разной степени все, сегодня вот Пономарёву прилетело, случайный момент. А Афанасьеву, наверное, разминаться надо получше (смеётся). Очень важно наладить связь с собой, питание, восстановление, травмы случаются на нервозности, на усталости, надо ответственно отнестись к этому. Конечно, нам не нравится, что так много этих травм, один выходит, другой уходит, это постоянная нервотрёпка и для нас, и для тренерского штаба. Хочется стабильности, но пока так», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.