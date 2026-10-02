«Он принял решение приостановить спортивную карьеру». Люзенков — об уходе Кузнецова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал уход нападающего Евгения Кузнецова из команды. Сегодня, 2 октября, новосибирский клуб объявил о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

— Расторжение контракта с Кузнецовым, потеряли одного из значимых игроков. Как теперь будете действовать?

— Сейчас вообще сложная ситуация — много травмированных ребят. Все, кто был в заявке, больше никого нет, только из молодёжки если кого-то поднимать. Будем выкручиваться, будем стараться. Ребята выйдут после травм и войдут. Сезон только начинается.

— Расскажите, как вы проживали это решение Евгения Кузнецова?

— Я вам могу сказать так, что, когда мы с Евгением только первый раз поговорили — всё было у нас более-менее нормально, но у него есть определённые моменты в семье, которые я не хочу, естественно, обсуждать. Просто хочется ему пожелать, чтобы всё сложилось как можно лучше. Поймите, когда спортсмену что-то мешает, тем более такому одарённому парню, он же это понимает, что на него все смотрят, не только болельщики, но и пацаны в команде. Они ждут от него сверхъестественное, а ему чего-то не хватало. Он принял такое решение — пока приостановить спортивную карьеру.

— Вопрос про ту вашу реакцию после прошлого матча. Вы ведь наверняка знали, что Евгений — большой мастер, который может сделать передачу, сделать буллит, но при этом вот эти его удаления, которые происходят, ну, они ведь, в об