Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированного вратаря «Ак Барса» Арефьева

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о состоянии здоровья травмированного вратаря казанского клуба Максима Арефьева.

«Максим в зале работает в полную, тренируется на льду пока по индивидуальному графику, рассчитываем, что в ближайшее время будет тренироваться в общей группе и, как только будет готов, появится в воротах», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

23-летний голкипер подвернул ногу в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) 16 сентября. В текущем регулярном чемпионате Фонбет КХЛ Арефьев провёл две игры при 90,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,96.