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Гатиятулин — о Евсееве: мы разговаривали с ним о том, какую роль для него видим

Гатиятулин — о Евсееве: мы разговаривали с ним о том, какую роль для него видим
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о роли в команде защитника казанцев Никиты Евсеева.

«Когда Никита вернулся, мы с ним разговаривали о том, какую роль для него видим. В целом тот функционал, под который он вернулся, нас устраивает.

Если говорить о ролях, у многих защитников это и Митч [Миллер], и Никита, и Степан Терехов – сейчас стало больше игрового времени, примерно на три-пять минут. Это тоже имеет значение.

Я даже не столько про физику говорю. Скорее, голова должна быстрее адаптироваться, потому что приходится принимать очень много быстрых и правильных решений. На это тоже нужно время, ребятам необходимо привыкнуть.

Думаю, они будут прибавлять. Потенциал есть у всех игроков, никто его ещё полностью не реализовал. А задача тренерского штаба – создавать условия для прогресса каждого хоккеиста», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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