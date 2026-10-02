Нападающий Никита Гусев прибыл в Сочи

Новичок «Сочи» нападающий Никита Гусев прилетел в Сочи, сообщает пресс-служба южного клуба. На странице команды в социальных сетях было опубликовано соответствующее видео, где хоккеиста встретили в аэропорту и посетили вместе раздевалку.

О переходе 34-летнего форварда официально объявили сегодня, 2 октября. Отметим, что в течение всего дня по городу горят баннеры с изображением Гусева, которые выключатся в 23:59. Всего задействовано 14 экранов по городу: Сочи, Сириус и Красная Поляна.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно на странице клуба в социальной сети VK.

Предыдущие три сезона Никита провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате он сыграл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.