Нападающий «Ак Барса» Стась прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась высказался о поражении команды от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

– Какие эмоции после матча?

– Понятно, проиграли. Есть над чем работать. Сделали пару невынужденных ошибок, которыми воспользовался соперник. У нас было много моментов, однако не реализовали их, к сожалению. Было большинство, которое могло перевернуть игру, но не получилось забить.

– Есть ощущение, что команда