Нападающий «Ак Барса» Стась прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором»
Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась высказался о поражении команды от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.
– Какие эмоции после матча?
– Понятно, проиграли. Есть над чем работать. Сделали пару невынужденных ошибок, которыми воспользовался соперник. У нас было много моментов, однако не реализовали их, к сожалению. Было большинство, которое могло перевернуть игру, но не получилось забить.
– Есть ощущение, что команда