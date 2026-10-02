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Нападающий «Ак Барса» Стась прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Стась прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась высказался о поражении команды от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Терехов, Денисенко) – 00:23 (5x5)     1:1 Низамеев – 02:16 (5x4)     1:2 Рольгизер (Григоренко) – 23:58 (4x5)     1:3 Легаре (Рыков) – 38:11 (5x5)     2:3 Марченко (Терехов, Стась) – 44:53 (5x5)    

– Какие эмоции после матча?
– Понятно, проиграли. Есть над чем работать. Сделали пару невынужденных ошибок, которыми воспользовался соперник. У нас было много моментов, однако не реализовали их, к сожалению. Было большинство, которое могло перевернуть игру, но не получилось забить.

– Есть ощущение, что команда