Стась — о «Локомотиве»: в том году Ярославль сделал больше полезных деталей, чем «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 с «Локомотивом». Встреча состоится в понедельник, 5 октября. Напомним, команды играли в финале Кубка Гагарина — 2026. Обладателем трофея стал ярославский клуб.

– Следующий матч с «Локомотивом» будет особенный, это очередной вызов после финала прошлого сезона.

– Конечно, это будет отличная проверка для нас.

– Смотрели финал? «Ак Барс» был близок к победе?

– Конечно. В таких сериях всё может решить какая-то мело