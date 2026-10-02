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Стась — о «Локомотиве»: в том году Ярославль сделал больше полезных деталей, чем «Ак Барс»

Стась — о «Локомотиве»: в том году Ярославль сделал больше полезных деталей, чем «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 с «Локомотивом». Встреча состоится в понедельник, 5 октября. Напомним, команды играли в финале Кубка Гагарина — 2026. Обладателем трофея стал ярославский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Пустовой, Кузин) – 10:42 (5x5)     0:2 Кузин (Тесанов, Ульев) – 41:51 (5x5)    

– Следующий матч с «Локомотивом» будет особенный, это очередной вызов после финала прошлого сезона.
– Конечно, это будет отличная проверка для нас.

– Смотрели финал? «Ак Барс» был близок к победе?
– Конечно. В таких сериях всё может решить какая-то мело