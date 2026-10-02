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Нападающий «Ак Барса» Стась рассказал о поддержке ветеранами молодых игроков команды

Нападающий «Ак Барса» Стась рассказал о поддержке ветеранами молодых игроков команды
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Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась после поражения от «Трактора» (2:3) рассказал о важности помощи опытных игроков молодым хоккеистам команды.

– Насколько важно опытным игрокам сейчас поддерживать новичков и молодых ребят?
– Думаю, что важно делать подсказки, где-то подбодрить, чтобы новые ребята почувствовали уверенность. Это 70% успеха.

– Игра «Трактора» сегодня как-то отличалась по сравнению с первым матчем с ними?
– Сложно сказать, надо проанализировать эту игру, они идут одна за одной. Сделаем работу над ошибками и готовимся к следующему матчу, – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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