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Нападающий «Питтсбурга» Кузьменко рассказал подробности гибели отца

Нападающий «Питтсбурга» Кузьменко рассказал подробности гибели отца
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко рассказал о трагедии, произошедшей с отцом, и объяснил, почему решил играть под 62-м номером. Форвард взял отпуск после гибели отца и улетел в Россию. 2 октября он вернулся в расположение команды.

«Я стараюсь быть честным в своей жизни и не хочу, чтобы у вас были какие-то ложные представления обо всём этом. Я расскажу о случившемся сейчас и только один раз.

Мой отец отправился на рыбалку с друзьями. Он оказался в воде, а за ним пошёл медведь и напал на него. Мой отец сражался с этим медведем в воде 1 час и 10 минут. После этого он ещё был жив. Через два дня он умер. Это была обычная рыбалка. Сейчас уже всё хорошо. Я хочу, чтобы люди знали правду о том, что произошло. Сейчас я занимаюсь организационными вопросами в Москве и тем, что будет дальше.

Хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал. Спасибо всему хоккейному миру, потому что я вижу много сообщений и тёплых слов со всего мира. Все понимают, что произошло, потому что эта новость разошлась повсюду. Отдельное спасибо России. Очень много людей поддержали меня. Спасибо каждому. Я вижу множество сообщений в социальных сетях, но, простите, я не могу ответить всем.

О моём номере. Обычно я играю под 96-м, но сейчас не могу его использовать. Понимаю, что 10-й тоже подходит, но для меня это неважно. Я подумал о действительно значимых вещах в моей жизни. Моя мама родилась в 1962 году. Моему отцу было 62, когда он умер. Сейчас 2026 год. Поэтому я хочу взять цифры шесть и два.

Я рад вернуться в Питтсбург. Я скучал по всем и теперь возвращаюсь к реальности (смеётся), к своей работе. Я скучал по хоккею. После прошлого сезона, когда у меня было две травмы, я действительно хочу игра