Американский легионер «Барыса» рассказал, как попробовал татарскую кухню в Казани

Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли рассказал, как попробовал татарскую кухню в Казани, и заявил, что хотел бы научиться готовить что-то подобное.

– Слышал, что вы предложили Григорию [Денисенко] в Астане сходить в ресторан поесть конину. А сами уже пробовали?

– Конечно. Наверное, для Григория это не большое удивление, поэтому я и предложил, в Казани тоже ведь едят лошадей. Сначала я удивился тому, что есть такие блюда, но затем попробовал.

Я ел конину в Казахстане и России несколько раз, это было нормально. Точнее, вкусно, просто необычно. Я не большой фанат, не буду есть каждый день, но иногда можно, мне понравилось.

– Здесь в Казани вы пробовали татарскую кухню?

– Да, меня угощали. Мне понравился чак-чак, а особенно угловатые пирожки – эчпочмак. Очень удобный перекус для спортсмена, быстро и питательно. Я хотел бы научиться готовить что-то подобное, — сказал Морелли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.